На Орловщине выявлены массовые нарушения в работе маршруток

11.8.2023 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Проверки проходили на направлении на Мезенку.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Их проводило казённое учреждение «Организатор перевозок», которое контролирует работу межмуниципальных автобусных маршрутов. Специалисты проверяли транспорт, который следовал по остановке «Мезенский педколледж» (с выездом в село Плещеево Орловского муниципального округа).

Оказалось, что все пригородные «трёхзначные» маршруты, которые обслуживают это направление, не соблюдают расписание. Единственным исключением стал автобус №167 («1-я Посадская — дачный массив у Новосёловского поворота»), но он является не постоянным, а сезонным.

Также на шести автобусах выявлены проблемы с работой навигационного оборудования. Это препятствует и контролю, и планированию самих поездок (со стороны пассажиров).

Информация о нарушениях направлена перевозчикам для пояснения и устранения недостатков.

ИА «Орелград»

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