На Орловщине выявлены массовые нарушения в работе маршруток

Проверки проходили на направлении на Мезенку.

Их проводило казённое учреждение «Организатор перевозок», которое контролирует работу межмуниципальных автобусных маршрутов. Специалисты проверяли транспорт, который следовал по остановке «Мезенский педколледж» (с выездом в село Плещеево Орловского муниципального округа).

Оказалось, что все пригородные «трёхзначные» маршруты, которые обслуживают это направление, не соблюдают расписание. Единственным исключением стал автобус №167 («1-я Посадская — дачный массив у Новосёловского поворота»), но он является не постоянным, а сезонным.

Также на шести автобусах выявлены проблемы с работой навигационного оборудования. Это препятствует и контролю, и планированию самих поездок (со стороны пассажиров).

Информация о нарушениях направлена перевозчикам для пояснения и устранения недостатков.

ИА «Орелград»