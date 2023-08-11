В Орле ищут подрядчика для котельной на 909-м

11.8.2023 | 15:30 ЖКХ, Новости

Цена вопроса – четверть миллиарда рублей.

Фото: ИА «Орёлград»

 

Новую котельную собираются построить (реконструировать) на Кромской улице. Объявлен соответствующий тендер. Начальная (максимальная) цена контракта – 250 миллионов рублей.

Подрядчик берёт на себя весь комплекс работ по проектированию и строительству (реконструкции) котельной. Заявки принимаются до 21-го августа. Подведение итогов назначено на 25-е число.

Напомним, что о необходимости этой работы заговорили ещё в 2014-м году. Тогда был определён конкретный земельный участок для объекта площадью 4000 квадратных метров, сделан проект санитарной защитной зоны, получен ряд согласований.

Однако дело забуксовало. В итоге этой зимой многие жители 909-го всё так же жаловались на низкие температуры в квартирах, а также на недостаточно горячую воду.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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