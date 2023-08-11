Орловцам пообещали капитально отремонтировать 191 дом в 2023 году

Областные власти снова изменили параметры программы капремонта.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило трехлетний краткосрочный план реализации региональной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах». Отметим, что данный документ актуализируется уже в третий раз в текущем году. В частности, уточняется количество домов, участвующих в программе, а также объемы работ и финансирования. В актуальной редакции документ утвердил временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов.

В частности, заново изложен пункт о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году. Теперь программой запланировано проведение капремонта 191 дома, собственники помещений в которых формируют фонд капремонта на счете регионального оператора. В программу также включено четыре многоквартирных дома, в которых запланировано проведение капремонта при оказании муниципальной финансовой поддержки. То есть в ремонт будут вложены деньги местной казны. В перечень включен и еще один многоквартирный дом, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счете.

Всего в период реализации краткосрочного плана, действие которого рассчитано на 2021-2023 году, теперь планируется проведение капитального ремонта 535 многоквартирных домов. В целом же по указанной программе, которая была утверждена в первоначальной редакции еще в 2013 году, предусмотрено проведение капитального ремонта 4356 многоквартирных домов общей площадью 14 846 999,83 квадратных метра.

Объем финансирования краткосрочного плана, образованный за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества, уплачиваемых собственниками помещений региональному оператору, составляет 3,371 миллиарда рублей, в том числе в 2023 году – 1,42 миллиарда. Объем муниципальной поддержки капитального ремонта в многоквартирных домах, предусмотренный в бюджетах муниципальных образований, в 2023 году составляет 3,333 миллиона рублей. Кроме того, 4,262 миллиона рублей составит объем финансирования работ в домах, жильцы которых сами приняли решение уплачивать взносы в повышенном размере, чтобы ускорить проведение капремонта.

ИА «Орелград»