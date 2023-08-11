Сбившей на автомойке человека амчанке ограничили свободу

Обращен к исполнению обвинительный приговор по необычному уголовному делу.

В Орле вступил в силу и уже обращен к исполнению обвинительный приговор мирового суда, вынесенный в отношении жительницы Мценского района. Ее обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ. Любопытны обстоятельства инцидента. Произошел он в ноябре 2022 года на территории автомойки, расположенной в Орле. Подсудимая заехала в бокс на личном автомобиле. Как установил суд, управляя вне дороги источником повышенной опасности, не убедившись в безопасности своего маневра и в том, что она не создает угрозу жизни и здоровью граждан, автоледи допустила наезд по неосторожности на находившегося в боксе мужчину.

В результате пострадавшему были причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома бедра со смещением отломков. Эта травма была оценена медиками как тяжкий вред, причиненный здоровью человека, как телесное повреждение, повлекшее значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть. Еще в ходе предварительного слушания амчанка заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимая с предъявленным ей обвинением согласилась полностью и свою вину признала в полном объеме. При вынесении приговора суд учел то, что автоледи сразу вызвала потерпевшему скорую помощь, сообщила о случившемся работникам автомойки и оставалась с потерпевшим до медиков, следила за его состоянием. В результате девушке было назначено наказание в виде ограничения свободы на 9 месяцев. В течение этого времени ей запретили уходить из места постоянного проживания в период времени с 23 часов до 6 часов, менять место жительства и выезжать за пределы Мценского района без согласия надзорного органа.

ИА «Орелград»