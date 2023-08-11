В Орле фиксировался рост заболеваемости гриппом в 81 раз

Увеличение числа заболевших было отмечено по итогам пяти месяцев текущего года.

Орелстат со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по Орловской области сообщил, что в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заболевших гриппом в регионе увеличилось в 81,4 раза. Впрочем, напомним, что грипп – это сезонное заболевание, и эпидемический порог может быть превышен в разные периоды времени в разрезе ежегодных наблюдений. Иногда пик наблюдается осенью, иногда – зимой. Бывает, что грипп значительно активизируется и ранней весной.

Что касается других недугов, то заболеваемость сальмонеллезными инфекциями в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла в 4,3 раза. И в этом случае о сезонности говорить уже не приходится. Кроме того, в отчетном периоде времени в Орловской области было зарегистрировано 78 человек с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Кроме того, было выявлено пять случаев заболевания клещевым боррелиозом. Отметим, что за июнь и июль текущего года в регионе был зафиксирован всего один случай клещевого боррелиоза. Все заболевшие – это взрослые люди. Клещевой энцефалит на территории Орловщины традиционно не регистрируется. Кстати, по данным Управления Роспотребнадзора, на начало августа в 24 муниципальных образованиях региона в медицинские организации обратилось 1632 пострадавших от укусов клещами, в том числе 524 ребенка.

Официальная статистика также подсчитала, что в январе-мае 2023 года по сравнению с предыдущим годом в регионе снизилась заболеваемость педикулезом – в 1,7 раза, сифилисом – в 1,5 раза, туберкулезом – на 8,9 процента, острыми инфекциями верхних дыхательных путей – на 5,3 процента. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19 уменьшилась в 8,3 раза. Добавим, что по состоянию на 9 августа 2023 года на территории Орловской области было зарегистрировано 140 780 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 138 759 человек выздоровели, а 1986 человек, к сожалению, умерли.

ИА «Орелград»