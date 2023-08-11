Радиационную безопасность оценили в Орловской области

В регионе вот уже на протяжении пяти лет радиационная обстановка не меняется.

Радиационная обстановка в Орловской области за последние пять лет существенно не изменялась и в целом остается удовлетворительной. Ни в одном из районов радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения. Такие сведения приведены в годовом отчете правительства региона об экологической обстановке. Сообщается, что для постоянного и эффективного контроля в Орловской области внедрена единая система информационного обеспечения радиационной безопасности населения.

Она включает в себя радиационно-гигиеническую паспортизацию и Единую государственную систему учета доз облучения населения области (ЕСКИД). Так, паспортизацией охвачены все организации, использующие техногенные источники ионизирующего излучения. Ее проведение стартовало еще в 1998 году. Это позволило оценить основные показатели радиационной обстановки в Орловской области за много лет и провести их сравнительный анализ, дать оценку доз облучения населения от всех основных источников и воздействия радиационного фактора на здоровье населения.

Результаты паспортизации показывают, что в структуре коллективных доз облучения ведущее место занимают природные и медицинские источники. Средние индивидуальные дозы облучения Орловцев за счет всех источников остаются примерно на одном уровне: в 2017 году — 2,34 м3в в год на одного жителя, в 2018 году – 2,44 м3в, в 2019 году – 2,5 м3в, в 2020 году – 3,24 м3в, в 2021 году — 2,63 м3в. Для сравнения, средний показатель в целом по РФ составляет 4,18 м3в в год. При этом 66,74 процента суммарной дозы облучения обусловлены природными источниками излучения (по РФ – 77,17 процента) и 32,66 процента — медицинскими рентгенорадиологическими исследованиями (по РФ – 22,63 процента).

«На долю остальных источников приходится 0,6 процента, сообщается в докладе. — По сравнению с 2020 годом отмечается увеличение вклада медицинских исследований в коллективную годовую дозу облучения с 14,3 до 32,66 процента. Превышение основных дозовых пределов в текущем году на территории области не отмечено». По итогам прошлого года численность персонала организаций, включенных в региональный банк, составила 660 человек, из которых 632 – персонал группы А, 28 – персонал группы Б. Наибольшее количество такого персонала работает в медицинских организациях. Средние индивидуальные годовые эффективные дозы персонала не превышают основные пределы доз, регламентированных «Нормами радиационной безопасности» — 20 м3в для персонала группы А и 5 м3в — для группы Б.

ИА «Орелград»