Под Орлом пьяный водитель швырнул в гаишника его же кружку

Обстоятельства инцидента установили следствие и уголовный суд.

В Орловской области вступило в силу решение Залегощенского районного суда по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Примечательно, что обвинение ему было предъявлено по двум эпизодам преступной деятельности, причем по разным статьям Уголовного кодекса РФ. Органы предварительного расследования установили, что подсудимый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также применил насилие в отношении представителя власти. Ранее гражданин постановлением мирового судьи Электростальского судебного района был наказан за невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Иными словами, в рамках административного кодекса он за пьяную езду получил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев. Административное наказание еще не было им отбыто, когда мужчина вновь попался пьяным за рулем. На этот раз – в Орловской области. Сотрудники ГИБДД по поступившему сигналу выехали на место ДТП. Они обнаружили машину, съехавшую в кювет. Рядом с ней находился водитель. По внешним признакам он был нетрезв.

Поэтому инспектором ГИБДД он был отстранен от управления транспортным средством, после чего ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Процедура была проведена на месте, при помощи алкотестера. Результат для водителя оказался неутешительным – прибор показал значительное превышение допустимой концентрации алкоголя в его крови. Водителя доставили в отделение полиции для привлечения к установленной законом ответственности.

Однако там задержанный повел себя агрессивно, начал выражаться нецензурной бранью, а затем и вовсе схватил со стола керамическую кружку и швырнул ее в гаишника, угодив ему в грудь и причинив физическую боль. В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении обоих преступлений признал полностью. По совокупности он получил штраф в размере 220 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью в виде управления транспортными средствами на три года. Керамическую кружку суд постановил вернуть потерпевшему.

ИА «Орелград»