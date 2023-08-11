В Орле в Лужках нашли миномётную мину

Боеприпас лежал на обочине дороги.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, сотрудники группы спецработ поисково-спасательной службы региона выезжали на этот вызов накануне около полудня. Миномётная мина времён Великой Отечественной войны лежала на открытом месте — в городской черте, на улице Менделеевской, на обочине дороги.

Полиция оцепила место опасной находки. В итоге спасатели изъяли мину с тем, чтобы впоследствии уничтожить её на специальном полигоне.

Также накануне около 9 часов сотрудники МЧС выезжали в Ливенский район в село Речица. Там также была изъята миномётная мина времён ВОВ. Она уже уничтожена.

Всего за сутки сотрудники орловских пожарных и спасательных подразделений выезжали на вызовы 21 раз, в том числе 10 раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»