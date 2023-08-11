В Орле пройдёт фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»

11.8.2023 | 12:39 Новости, Общество, Политика, СВО

Специальным гостем станет группа «Рондо».

Фото: vk.com/russkoe_leto.zarossiyu

Праздник состоится 19 августа на площади Ленина. В рамках фестиваля пройдёт шоу «Сильнейшая нация мира». Его организаторы обещают орловцам экстремальные силовые номера на пределе человеческих возможностей.

Также ожидаются разнообразные конкурсы и концертные выступления орловских исполнителей и коллективов. «Гвоздём программы» станут Александр Иванов и группа «Рондо».

Фестиваль проводится параллельно в разных городах, с 12 августа по 8 сентября. 19 августа, вместе с Орлом, мероприятие пройдёт в Благовещенске, Новокузнецке, Балашихе и Рязани.

Вход на все мероприятия свободный.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования