В Орле пройдёт фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»

Специальным гостем станет группа «Рондо».

Праздник состоится 19 августа на площади Ленина. В рамках фестиваля пройдёт шоу «Сильнейшая нация мира». Его организаторы обещают орловцам экстремальные силовые номера на пределе человеческих возможностей.

Также ожидаются разнообразные конкурсы и концертные выступления орловских исполнителей и коллективов. «Гвоздём программы» станут Александр Иванов и группа «Рондо».

Фестиваль проводится параллельно в разных городах, с 12 августа по 8 сентября. 19 августа, вместе с Орлом, мероприятие пройдёт в Благовещенске, Новокузнецке, Балашихе и Рязани.

Вход на все мероприятия свободный.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»