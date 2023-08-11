В Орле задержали подозреваемых в автопреступлениях

Общая сумма ущерба исчисляется сотнями тысяч.

Группа молодых людей может быть причастна к серии краж из гаражей, а также к угону нескольких автомобилей. Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

В период с марта по июнь в отдел полиции по Орловскому району обратились двое владельцев гаражей. Они сообщили о пропаже ценного имущества, которое находилось внутри построек – исчезли колёса, удочки, инструменты. Сумма ущерба составила 170 и 30 тысяч рублей. Гаражи находились в различных кооперативах.

В это же время в Северном районе Орла были угнаны два автомобиля – «Фольксваген Гольф» (с парковки между многоэтажек) и «пятёрка» (с территории торгового центра). Кроме того, ещё один местный житель заявил в полицию, что из его гаража украли имущество на 486 тысяч рублей.

По всем фактам возбудили уголовные дела. В итоге сотрудники отделов уголовного розыска установили четверых подозреваемых в преступлениях. Все они оказались молодыми людьми (2003-го – 2005-го годов рождения).

Преступления совершались в разном составе. Например, «пятёрку» самостоятельно угнал лишь один из подозреваемых. На несколько краж подельники отправлялись втроём, на одну – вчетвером.

Также полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. Нашёлся и «Фольксваген» — он хранился в гараже соседа, который не знал о криминале, связанном с машиной. «Пятёрку» молодые люди успели сдать в пункт приёма металла.

Один из подозреваемых является несовершеннолетним, поэтому суд определил для него в качестве меры пресечения присмотр. С остальных взяли подписку о невыезде.

Однако, уже находясь под следствием, один из подозреваемых, 20-летний парень, совершил новое преступление – обокрал автомобиль, припаркованный в Северном районе Орла. После этого на него завели ещё одно уголовное дело и отправили его под домашний арест.

ИА «Орелград»