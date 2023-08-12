Орловские аграрии нарушают правила оборота зерна

Россельхознадзор вскрыл полтысячи «зерновых» нарушений.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в первой половине 2023 года провело 1385 мероприятий по контролю за оборотом зерновой продукции, в том числе три плановых и одну внеплановую проверки, а также 423 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия, в виде наблюдения. Итоги деятельности в области качества и безопасности зерна за первое полугодие таковы: выявлено 524 правонарушения и составлено 15 протоколов об административном правонарушении. Управлением было вынесено три постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму 67,5 тысячи рублей и 10 постановлений в виде предупреждения.

В целом ведомство в ходе контрольно-надзорных мероприятий проконтролировано 4,7 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Установлено, что 184,64 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без указания сведений декларации о соответствии; 135,4 тысячи тонн зерна не соответствовало требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности; 126,18 тысячи тонн зерна хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств.

Кроме того, 53,72 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без оформления деклараций о соответствии, 4,68 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без сопроводительной документации. В целом ведомство также проконтролировано 2648 деклараций о соответствии и выявило 676 случаев недостоверного декларирования зерна общим объемом 1,777 миллиона тонн. По всем случаям Управлением был вынесены решения о признании деклараций о соответствии недействительными. Основными причинами таких нарушений стали: оформление декларация в не аккредитованных лабораториях, подделка протоколов испытаний зерна, отсутствие полного перечня исследований и прочее.

ИА «Орелград»