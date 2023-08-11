В орловском СК отчитались о работе за полгода

За этот период в суды направили 210 дел.

Основные показатели работы озвучили на сегодняшней коллегии следственного управления Следственного комитета по Орловской области. За период с января по июнь включительно СК возбудил на Орловщине 320 уголовных дел. В суды направили 210.

Следователи продемонстрировали стопроцентную раскрываемость по таким категориям преступлений как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть, изнасилования.

Также раскрыто 13 преступлений, совершённых в прошлые годы. Семь из них относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Кроме того, организовано около 200 срочных выездов на места совершения преступлений. Также отмечается, что за указанный период суды не возвращали дела в СК на доследование и не выносили по ним оправдательные приговоры.

ИА «Орелград»