В орловском СК отчитались о работе за полгода

11.8.2023 | 16:12 Закон и порядок, Новости

За этот период в суды направили 210 дел.

Фото: ИА «Орелград»

Основные показатели работы озвучили на сегодняшней коллегии следственного управления Следственного комитета по Орловской области. За период с января по июнь включительно СК возбудил на Орловщине 320 уголовных дел. В суды направили 210.

Следователи продемонстрировали стопроцентную раскрываемость по таким категориям преступлений как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть, изнасилования.

Также раскрыто 13 преступлений, совершённых в прошлые годы. Семь из них относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Кроме того, организовано около 200 срочных выездов на места совершения преступлений. Также отмечается, что за указанный период суды не возвращали дела в СК на доследование и не выносили по ним оправдательные приговоры.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования