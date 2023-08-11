Орловцам вернули 188 тысяч, потраченные на лекарства

Такого результата помогла добиться прокуратура.

Нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения выявило Мценское подразделение надзорного органа. Ребёнок-инвалид своевременно не обеспечивался жизненно необходимым лекарством. В итоге родителям приходилось покупать его за свой счёт.

Надзорное ведомство направило в суд исковые заявления. Прокуратура потребовала взыскать с Департамента здравоохранения Орловской области средства, потраченные родителями ребёнка-инвалида на закупку этого лекарства.

Суд удовлетворил иск. В результате прокурорского вмешательства орловцам возвращено около 188 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на Орловщине возбудили дело против главного санврача Ливен.

ИА «Орелград»