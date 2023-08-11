Орловцам вернули 188 тысяч, потраченные на лекарства

11.8.2023 | 12:00 Закон и порядок, Медицина, Новости

Такого результата помогла добиться прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения выявило Мценское подразделение надзорного органа. Ребёнок-инвалид своевременно не обеспечивался жизненно необходимым лекарством. В итоге родителям приходилось покупать его за свой счёт.

Надзорное ведомство направило в суд исковые заявления. Прокуратура потребовала взыскать с Департамента здравоохранения Орловской области средства, потраченные родителями ребёнка-инвалида на закупку этого лекарства.

Суд удовлетворил иск. В результате прокурорского вмешательства орловцам возвращено около 188 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на Орловщине возбудили дело против главного санврача Ливен.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования