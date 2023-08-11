В Орле сбили возрастного пешехода

Мужчина госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, дорожный инцидент произошёл накануне в 10 часов 30 минут. Местом действия стала улица 4-я Курская.

65-летний водитель ехал на «Шевроле Лачетти» со стороны улицы Пушкина в сторону улицы 5-го Августа. У дома №11 по 4-й Курской он сбил 86-летнего пешехода. Пенсионер пытался перейти проезжую часть.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован», — пояснили в дорожной инспекции.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. В трёх из них пятеро человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

ИА «Орелград»