В Орле «Светлую жизнь» снова признали годной для отдыха

Такое решение вынес Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства повторно взяли пробы воды и песка и исследовали их в лаборатории. В итоге зону отдыха озера «Светлая жизнь» признали соответствующей санитарным правилам.

Также по итогам последних исследований выдано ещё 27 заключений о соответствии. В частности, проблем не выявлено на ещё одном официальном пляже Орла (в районе Городского парка), на пляже реки Сосна в Ливнах, на пляже реки Зуша во Мценске. В Орловском муниципальном округе признали «годными» пляжи в посёлке Зелёный шум (у пансионата «Мечта» и санатория «Орловчанка»), на пруду «Андрианбуж», а также на пруду «Сахарном» в деревне Гавриловская.

Всего в ведомстве взяли и исследовали 606 проб воды открытых водоёмов, а также 41 пробу песка с пляжных зон. Ранее Роспотребнадзор не устроило качество отдыха на «Светлой жизни».

ИА «Орелград»