В Орле «Светлую жизнь» снова признали годной для отдыха

11.8.2023 | 11:18 Закон и порядок, Новости

Такое решение вынес Роспотребнадзор.

Фото: vk.com/oreladm

Специалисты ведомства повторно взяли пробы воды и песка и исследовали их в лаборатории. В итоге зону отдыха озера «Светлая жизнь» признали соответствующей санитарным правилам.

Также по итогам последних исследований выдано ещё 27 заключений о соответствии. В частности, проблем не выявлено на ещё одном официальном пляже Орла (в районе Городского парка), на пляже реки Сосна в Ливнах, на пляже реки Зуша во Мценске. В Орловском муниципальном округе признали «годными» пляжи в посёлке Зелёный шум (у пансионата «Мечта» и санатория «Орловчанка»), на пруду «Андрианбуж», а также на пруду «Сахарном» в деревне Гавриловская.

Всего в ведомстве взяли и исследовали 606 проб воды открытых водоёмов, а также 41 пробу песка с пляжных зон. Ранее Роспотребнадзор не устроило качество отдыха на «Светлой жизни».

ИА «Орелград»

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