В Орле перед Днём знаний проверяют оружейников

11.8.2023 | 18:00 Закон и порядок, Новости

Этим занимается Росгвардия.

Фото УФСБ России по Орловской области (иллюстративное)

Проверки проводят в магазинах соответствующей направленности, частных охранных организациях, а также среди официальных владельцев оружия и боеприпасов. Так в области готовятся ко Дню знаний, а также к Единому дню голосования. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области.

Как рассказали в ведомстве, только в областном центре насчитывается около 500 владельцев оружия, проживающих вблизи общеобразовательных учреждений и избирательных участков. В их собственности находится около тысячи разного рода «стволов».

При проверках росгвардейцы изучают условия хранения оружия, наличие лицензий и разрешений, и напоминают о необходимости соблюдать требования законодательства. Руководителям оружейных магазинов рекомендуют временно ограничить оборот оружия.

Ранее Росгвардия сообщила о задержании мужчины, вооружённого винтовкой, на детской площадке.

ИА «Орелград»

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