Роспотребнадзор помог орловцу отсудить 137 тысяч

Дело рассмотрел Мировой суд Заводского района Орла.

Гражданин подал иск к ООО «Виктория». Управление Роспотребнадзора по Орловской области привлекли для выдачи заключения по делу в рамках защиты потребительских прав.

Мужчина заключил с компанией договор купли-продажи кухонной мебели. Он полностью оплатил заказ, заняв денег в кредитной организации.

Однако затем он снова обратился к продавцу – уже с заявлением об отказе от некоторых составляющих мебельного гарнитура и возврате их стоимости. В свою очередь, компания отказалась возвратить покупателю эту денежную сумму, сославшись, что осуществит возврат кредитной организации.

В итоге суд вынес решение о частичном удовлетворении требований потребителя. С ответчика взыскали стоимость предметов мебели, от которых отказался покупатель, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда и судебных издержек. В итоге гражданин стал богаче на 137,6 тысяч рублей.

Кроме того, уже в счёт государства, ООО «Виктория» оштрафовали за нежелание соблюдать права потребителя в добровольном порядке. Решение суда вступило в законную силу.

ИА «Орелград»