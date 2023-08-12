Для ливенских школьников закупили учебники на 4,5 миллиона рублей

Средства были выделены из бюджета муниципального образования.

В первой половине 2023 года в Ливенском районе Орловской области бюджетные обязательства по финансированию раздела «Образование» были исполнены на 62,8 процента к годовому плану, и составили 317,35 миллиона рублей. Такие сведения приведены в отчете об исполнении бюджета этого муниципального образования за первое полугодие. Сообщается, что расходы в указанной сфере увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62,17 миллиона рублей, в основном за счет поступления средств из вышестоящих бюджетов на обеспечение выплаты заработной платы с перечислениями.

«В отчетном периоде расходы на бюджетные инвестиции в системе образования составляют 5,075 миллиона рублей, из них наиболее существенные средства были израсходованы на приобретение учебников для школ и учебных пособий и развивающих игр для дошкольных учреждений – 4,253 миллиона рублей», — говорится в отчете.

Однако основные расходы — 81,1 процента, или 257,49 миллиона рублей – в первой половине года составила выдача заработной платы с перечислениями, еще 9,4 процента ушло на коммунальные платежи учреждений образование и питание обучающихся. Стоит отметить, что средняя заработная плата основных педагогических работников школ за отчетный период времени с учетом всех выплат составила 58 350 рублей против 42 466 рублей в аналогичном периоде 2022 года. При этом непосредственно у учителей она составила 58 774 рублей (в 2022 году – 42 703 рубля), у педагогических работников, реализующих программу дошкольного образования, — 35 383 рубля (в 2022 году – 29 574 рубля), у педагогических работников дополнительного образования – 33 490 рублей (в 2022 году – 34 984 рубля).

ИА «Орелград»