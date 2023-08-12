На Орловщине стали чаще оправдывать подсудимых

12.8.2023 | 20:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Статистика вынесения оправдательных приговоров выросла по сравнению с прошлым годом.

Фото: ИА «Орелград»

Как уже сообщал «Орелград», на совещании в Орловском областном суде были подведены итоги деятельности за первое полугодие 2023 года. На мероприятии озвучили информацию о том, что за отчетный период времени районными судами было оправдано два человека. Для сравнения, в аналогичном периоде 2022 и 2021 годов было оправдано по одному подсудимому. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, районными судами в этом году были прекращены уголовные дела в отношении 189 лиц, причем все — по нереабилитирующим основаниям.

«Этот показатель оказался на 6,2 процента больше, чем в первом полугодии 2022 года (в отношении 178 лиц), и на 1,6 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (в отношении 192 лиц)», — уточнили в пресс-службе облсуда. Сообщается также, что за первое полугодие 2023 года к мировым судьям поступило на рассмотрение 358 уголовных дел, рассмотрено из которых было 333. С вынесением приговора было закончено 152 уголовных дела, с прекращением – 163 дела. Данные показатели в целом сопоставимы в процентном соотношении в сравнении с аналогичными периодами 2021 и 2022 годов.

«В первом полугодии 2023 года мировыми судьями постановлены обвинительные приговоры в отношении 147 лиц и пять оправдательных приговоров в отношении пяти лиц, — также сообщили в облсуде. — По отношению к общему количеству рассмотренных уголовных дел количество оправдательных приговоров составило 1,5 процента, в то время как за аналогичный период 2022 года было оправдано три лица (или 0,8 процента), в 2021 году – оправдано одно лицо (или 0,2 процента)».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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