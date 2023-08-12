Орловцы смогут обращаться в суд через МФЦ

Спектр услуг многофункциональных центров региона расширился.

Орловский областной суд в лице его председателя Елены Суворовой и региональный Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в лице его директора Павла Калугина заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предварительно был согласован с Управлением судебного департамента в Орловской области и региональным управлением по организационному обеспечению деятельности мировых судей.

«Предметом данного соглашения является сотрудничество сторон в целях реализации гражданами права на обращение в федеральные суды общей юрисдикции и к мировым судьям города Орла и Орловской области в электронной форме посредством обеспечения безвозмездного доступа к информационным ресурсам ГАС «Правосудие», — пояснили в пресс-службе Орловского облсуда. — Обеспечение доступа граждан к правосудию в секторах МФЦ является дополнительным способом реализации уже существующих возможностей подачи документов в суд в электронном виде».

В облсуде подчеркивают, что работники МФЦ не будут оказывать посетителям юридическую помощь в том числе консультационную. У них вообще нет права доступа к содержанию направляемых в суды документов, а также к персональным данным, указанным в таких документах. В МФЦ будут лишь принимать документы в электронном виде, которые затем будут перенаправлены в суд. Они могут быть поданы в форме электронного образа документа, подписанного простой электронной подписью.

«Другими словами, заявитель обращается в МФЦ с заранее подготовленными документами для подачи в суд, — объясняют в пресс-службе облсуда. — Работник МФЦ оказывает консультационную и организационно-техническую поддержку гражданам, связанную с подачей заявлений в суд, в частности: информирует заявителя об общих правилах подачи документов в суд; предоставляет автоматизированное рабочее место с доступом к сервису «Электронное правосудие» и знакомит с порядком его работы; оказывает помощь в регистрации учетной записи заявителя в ЕСИА при ее отсутствии».

Также сотрудники МФЦ вправе помочь посетителю войти в личный кабинет сервиса «Электронное правосудие» и создать профиль пользователя, отсканировать процессуальные документы. При необходимости они помогут в выборе нужной гражданину опции при заполнении раздела «Подать обращение». Например, сотрудник МФЦ может подсказать, как выбрать вид судопроизводства или вид документа, который необходимо направить в суд, как выбрать сам суд, в который подается обращение. Также в МФЦ помогут с распечатыванием документов, поступивших из суда в личный кабинет заявителя.

ИА «Орелград»