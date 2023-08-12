Для орловских судов купят новые металлодетекторы

Тендер послужит укреплению безопасности участников судебных процессов.

Управление судебного департамента в Орловской области объявило о проведении тендера на право поставки, установки и настройки трех арочных металлодетекторов для районных судов региона. Начальная максимальная цена контракта составляет 406 тысяч рублей, то есть каждый металлодетектор обойдется бюджету в среднем по 134,8 тысячи рублей. К поставщику предъявляется ряд обязательных требований. Так, оборудование должно быть заводской сборки, серийным, без дефектов и самое главное – новым, то есть не восстановленным и не отремонтированным, не бывшим в эксплуатации.

«Рамки» должны быть изготовлены не ранее 2023 года. Поставляемое оборудование должно иметь соответствующие документы, подтверждающие его качество. На оборудовании не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию. Срок гарантии должен составлять как минимум два года. Металлодетекторы силами подрядчика планируется смонтировать в Верховском, Болховском и Дмитровском районных судах Орловской области.

Это должны быть арочные металлодетекторы стационарного типа, оборудованные не менее чем шестью зонами обнаружения и обладающие не менее чем 90 уровнями чувствительности. Индикация необходима светодиодная, сигнализация – светодиодная и звуковая. «Рамка» должна быть оборудована счетчиком тревог и обладать диапазоном рабочих температур от минус 20 градусов до плюс 50 градусов Цельсия. Вес изделия в сборе должен составлять не менее 32, но не более 70 кг.

Ранее пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области сообщила, что в регионе в первой половине 2023 года при выполнении задач по охране и осуществлению пропускного режима в зданиях судов судебными приставами по ОУПДС были пресечены попытки проноса 1247 запрещенных предметов. В их числе оказались три единицы огнестрельного оружия, 48 боеприпасов, 131 единица газового и травматического оружия, 76 электрошоковых устройств и 989 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

«Обеспечение установленного порядка деятельности судов – одна из приоритетных задач Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, — пояснили в ведомстве. — Ежедневно судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов обеспечивают охраной здания Арбитражного суда Орловской области и Орловского областного суда, 29 зданий районных судов, 48 помещений судебных участков мировых судей. Благодаря четкой работе судебных приставов по ОУПДС запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суды не попали, чрезвычайных происшествий в зданиях судов допущено не было».

ИА «Орелград»