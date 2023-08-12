МФЦ задолжал за интернет более 7 миллионов рублей

Данный факт был установлен арбитражным судом.

Арбитражный суд рассмотрел дело по исковому заявлению московского общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Парк-Интернет» к бюджетному учреждению Орловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в деле приял участие региональный департамент информационных технологий.

Истец поставил вопрос о взыскании задолженности за оказанные телематические услуги связи за период с 1 января по 5 февраля 2023 года в сумме 7,043 миллиона рублей. В судебном заседании ответчик иск не признал, представил суду письменный отзыв и дополнения к нему. Департамент полностью поддержал позицию МФЦ, но в судебное заседание своего представителя не направил, попросив рассмотреть спор в его отсутствие.

Выслушав стороны и исследовав материалы дела, арбитражный суд установил, что в апреле 2022 года между столичной компанией и орловским МФЦ был заключен и подписан в электронном виде контракт на «оказание телематических услуг связи при осуществлении широкополосного доступа к сети Интернет для нужд социально значимых объектов в Орловской области (СЗО)». Цена контракта была установлена в размере 48,79 миллиона рублей. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 31 декабря 2022 года. Обязательства были исполнены сторонами в полном объеме и в установленный срок.

Также по делу было установлено, что истец являлся единственным поставщиком услуг по пропуску трафика от/на узлы доступа, расположенные в СЗО, до точки присоединения сетей передачи данных сторон в Орловской области. Истец за несколько дней до истечения срока контакта запросил у ответчика согласие на прекращение оказания услуг связи, предоставляемых в соответствии с условиями контракта, с 1 января 2023 года. Ответчик письмом от 29 декабря подтвердил необходимость продолжения оказания услуг после 31 декабря 2022 года, указав на необходимость приостановки услуг для 12 из 591 социально значимых объектов.

Истец расценил указанное письмо как предложение на продолжение оказания с 1 января 2023 года услуги по контракту. Однако официально отношения сторон были урегулированы только 6 февраля 2023 года, когда они заключили новый контракт для обеспечения интернетом социально значимых объектов. Истец посчитал, что в спорный период времени он правомерно продолжал оказание услуг до момента заключения нового контракта, в связи с чем между сторонами сложились фактически бездоговорные отношения. Не получив деньги за спорный период, столичная компания расценила это как «неосновательное сбережение ответчиком денежных средств». Суд счел требования истца справедливыми и обязал МФЦ выплатить столичной компании заявленную сумму.

ИА «Орелград»