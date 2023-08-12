Орловщина вывезла зерно и завезла древесину

Лидером по товарообороту с регионом остается Беларусь.

В текущем году Орловская область получила 155 партий, или 4843 кубометров пиломатериалов, которые были привезены из Республики Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, подчеркнув, что 2022 году пиломатериал в регион не ввозился. Все партии, завезенные в этом году, прошли обязательный карантинный фитосанитарный контроль. Образцы продукции были исследованы в лабораторных условиях, по результатам которых были выданы акты карантинного фитосанитарного контроля. Вся продукция уже использована по назначению.

Кроме того, ТУ Россельхознадзора сообщило о том, что только в июле 2023 года 152,6 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки было экспортировано с территорий Орловской и Курской областей. Показатель прошлого года превышен в 5 раз. Непосредственно на Орловскую область в общей доле экспорта пришлось 45,6 тысячи тонн указанной выше продукции. В целом в 15 стран мира были отгружены пшеница, ячмень, кукуруза, рапс, соевые бобы, овес, гречиха и горчица, а также такие продукты переработки зерна, как солод, крупы и хлопья в ассортименте, мука, лузга и др.

«Традиционным рынком сбыта нашего зерна остается Латвия, импортирующая порядка 50 процентов объемов зерна и продуктов его переработки, — подметили в ТУ Россельхознадзора. — В лидерах также остается Беларусь, на чью долю приходится 40 процентов экспортного объема, и 10 процентов — это Китай, Литва, Казахстан, Молдова и другие страны. По результатам лабораторных исследований выявлено 15,4 тысячи тонн зараженной продукции. Зараженные партии запрещены к вывозу с территории РФ. Качество и безопасность экспортных партий зерна и продуктов переработки подтверждены протоколами испытаний. Продукция полностью соответствовала требованиям стран-импортеров и условиям контрактов».

Кстати, по данным Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, в течение 2022 года предприятия и организации, зарегистрированные в Орловской области, торговали с 63 странами мира, а внешнеторговый оборот региона составил 62,98 миллиона долларов США. Экспорт товаров составил 39,83 миллиона долларов. Стоимостные объемы импорта по отношению к 2021 году увеличились и составили 23,14 миллиона долларов

В товарной структуре экспорта преобладали: продовольственные товары и сырье (1,94 миллиона долларов), машиностроительная продукция (2,32 миллиона), металлы и изделия из них (1,29 миллиона). В импортных закупках на первом месте оказалась машиностроительная продукция (39,3 процента), на втором – продукция химической промышленности (23,6 процента), продовольственные товары и сырье (15,8 процента), металлы и изделия из них (8,4 процента).

ИА «Орелград»