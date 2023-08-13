Боевой топор Судбищенской битвы поступил в краеведческий музей

Фонды музея начали пополнять новые артефакты.

Как сообщили в Орловском краеведческом музее, фонды этого учреждения начали пополняться первыми предметами, найденные в ходе археологических раскопок на месте Судбищенской битвы 1555 года. В числе прочего эксперты выделяет будущий экспонат, а именно боевой топорик. Этот артефакт. Как уже установили археологи, относится к типу топориков-чеканов. Обушная часть такого топора имела развитый выступ, как правило, молотковидного типа, а клинок острия был узколезвийным.

«Все это позволяло развивать большое усилие на единицу площади, тем самым, оружие выполняло свою прямую задачу по преодолению защитного снаряжения и нанесения урона живой силе противника, — говорится в информации краеведческого музея. — Данный топор наиболее близок, по типологии О.В. Двуреченского, к 5-му типу, однако отличается тем, что имеет граненый шарообразный выступ на обухе, а также рельефные линии-выступы по поверхности проушины».

Эксперты также говорят, что в XVI веке, когда произошла ставшая знаменитой Судбищенская битва, наступательное вооружение активно видоизменялось. Посодействовало этому широкое распространение огнестрельного оружия, которое начало вытеснять тяжелые доспехи. Одновременно происходило переосмысление всей тактики ведения боевых действий. «Данный боевой топорик входит в типичный арсенал воина – кавалериста, в руках которого он должен был пробить доспех противника или «ошеломить» его в быстротечном кавалерийском бою, — резюмируют в музее. — Данное вооружение показывает трансформацию ударно-рубящих средств борьбы с противником, закованным в кольчатый или кольчато-пластинчатый доспех».

ИА «Орелград»