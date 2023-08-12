Во Мценске увеличат число спортсменов-разрядников

Достижение поставленной задачи обойдется бюджету в полтора миллиона рублей.

Администрация города Мценска продлила на 2024-2026 годы действие муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта». Ее финансовое обеспечение составит 1,632 миллиона рублей, ежегодно планируется выделять по 544 тысячи рублей. Кстати, все средства выделит муниципальный бюджет. Основная задача видится властям в повышении мотивации горожан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

В частности, планируется постепенно увеличивать количество проведенных спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня – если в 2023 году их хотят провести не менее 200, то в 2026 году таковых должно быть проведено как минимум 230. Также документом предусмотрена подготовка детско-юношеского резерва и содействие развитию спорта высших достижений. Причем доля спортсменов-разрядников в общем количестве тех, кто занимается в системе специализированных спортивных школ, должна вырасти с 13,2 процента в 2023 году до 70 процентов в 2026 году.

Еще одна важная задача – развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта. Доля обеспеченности спортсооружениями населения города, как предполагается, вырастет с 41,6 процента в 2023 году до 46 процентов в 2026 году. Кроме того, запланировано увеличение доли амчан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, которая к моменту завершения программы должна достигнуть 49,7 процента от общей численности населения.

Для достижения поставленных целей и задач в Мценске имеются две спортивные школы, культивирующие 14 видов спорта, Ледовый дворец, два бассейна, 17 спортивных залов и два открытых ледовых катка. В городе действуют общественные объединения по таким видам спорта, как гандбол, рукопашный бой, спортивные танцы, шахматы, настольный теннис и спортивное ориентирование. На начало 2023 года в райцентре работало 98 штатных специалистов в области физкультуры и спорта. В учреждениях общего, среднего и высшего профессионального образования помимо уроков физической культуры проводится внеурочная работа по различным видам спорта.

ИА «Орелград»