Программа рыболовства обошлась бюджету всего в 20 тысяч рублей

Подведены итоги реализации госпрограммы охраны окружающей среды.

Областные власти подвели итоги реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области». Она была утверждена постановлением правительства региона в 2019 году. Последняя ее версия была утверждена в декабре 2022 года. Программа состоит из восьми подпрограмм, итоги реализации каждой из которых подвели чиновники. В целом в 2022 году на реализацию всей программы были выделены средства в размере 74,482 миллиона рублей, в том числе 34,35 миллиона — из федерального бюджета. Оставшуюся сумму Орловская область добавила из своей казны.

Примечательно, что при многомиллионном финансировании по подпрограмме «Охрана водных биологических ресурсов и организация рыболовства» было запланировано и выделено из федерального бюджета всего лишь 20,3 тысячи рублей. Эти деньги были потрачены на «осуществление рыбохозяйственных мероприятий». Из отчета следует, что запланированные финансовые средства освоены в полном объеме. Конкретно же указанные 20 тысяч рублей были потрачены на очистку береговой полосы водного объекта рыбохозяйственного значения протяженностью 1,1 километра. Кроме того, были выполнены рыбохозяйственные мероприятия на водном объекте площадью 0,6 квадратных километра.

Животные обошлись казне дороже, чем рыба и раки. Так, по подпрограмме «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира» было запланировано и выделено 22,021 миллиона рублей, из них 21,977 миллиона поступило за счет средств областного бюджета. В данном случае сумма федеральной субвенции составила всего 44,8 тысячи рублей.

Кстати, федеральных средств хватило на установку двух искусственных гнездовий для черного аиста на территории Мценского и Ливенского районов, а также двух искусственных гнездовий для кобчика на территории Мценского и Дмитровского районов. За счет средств областного бюджета были реализованы все остальные запланированные мероприятия, в том числе выпуск информационных плакатов, определение границ 12 охранных зон памятников природы и 10 заказников, выполнение биотехнических мероприятий на территории особо охраняемой природной территории регионального значения и на территории общедоступных охотничьих угодий.

ИА «Орелград»