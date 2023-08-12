Правила выдачи электронных подписей изменят

Орловцам рассказали о новых требованиях законодательства.

Как сообщает налоговая служба, внесены поправки в Федеральный закон об электронной подписи. Ключевых изменений оказалось сразу несколько. Например, продлено использование квалифицированных сертификатов сотрудников юридических лиц до 31 августа 2024 года без предоставления машиночитаемой доверенности (МЧД). При этом аккредитованные удостоверяющие центры не вправе выдавать с 1 сентября 2023 года указанные квалифицированные сертификаты на сотрудников.

«С 1 сентября 2023 года Удостоверяющий центр ФНС России (УЦ) начнет выдавать квалифицированные сертификаты филиалов и представительств иностранных юридических лиц, — говорится в ведомственном сообщении. — Усилены требования к аккредитованным УЦ по размеру собственных средств, а также им разрешено выдавать квалифицированные сертификаты со сроком действия 12 лет».

Иностранные электронные подписи могут быть признаны усиленными на основании соглашения между участниками трансграничной сделки. В ближайшее время Федеральная налоговая служба опубликует соответствующие методические рекомендации, подготовленные по итогам двух этапов пилотного проекта, проведенного совместно с Республикой Беларусь. К слову, по статистике регионального управления налоговой службы, за первую половину 2023 года Удостоверяющим центром ФНС России в Орловской области было выдано 7,1 тысячи квалифицированных электронных подписей.

Как пояснили в пресс-службе УФНС, из этого количества свыше 2,6 тысячи КЭП было сформировано для юридических лиц и более 4,5 тысячи – для индивидуальных предпринимателей. В Орловской области получить электронную подпись в налоговом органе можно в одном из трех пунктов выдачи, расположенных в Орле, Ливнах и Мценске. Причем услуга предоставляется экстерриториально, то есть в случае необходимости ее можно получить в любом пункте выдачи, независимо от места постановки на налоговый учет.

«При необходимости продления действия электронной подписи, ранее выданной налоговым органом, можно воспользоваться дистанционным перевыпуском через интернет-сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», — советуют в Управлении ФНС России по Орловской области. — Так, пользователи, имеющие действующий квалифицированный сертификат, имеют возможность авторизоваться с помощью него в личном кабинете и перевыпустить КЭП без личного посещения налогового органа».

ИА «Орелград»