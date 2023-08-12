Темпы продажи земли под Орлом снизились

Тенденцию к снижению поступлений от продажи участков подметили в Ливнах.

Власти Ливенского района утвердили отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2023 года. Из него следует, что доходы казны составили 426,98 миллиона рублей, что на 56,09 миллиона рублей, или на 15,1 процента больше объема аналогичного периода 2022 года. Налоговые и неналоговые доходы бюджета исполнены в сумме 131,97 миллиона рублей, или 46,6 процента годового плана. Авторы отчета отмечают, что уровень собственных доходов по сравнению с предыдущим годом снизился на 2,7 процента.

Одной из причин этого стало значительное снижение продаж муниципальной земли. Так, местные власти подсчитали, что по состоянию на 1 июля 2023 года доходы от реализации земельных участков составили 4,93 миллиона рублей, что на 13,17 миллиона рублей меньше, чем было на аналогичную дату годом ранее. Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в общем объеме собственных доходов казны составили всего 3,7 процента.

По традиции, наибольший удельный вес среди всех собственных доходных источников, формирующих местную казну, составил налог на доходы физических лиц. Простые граждане принесли в бюджет 66 процентов всех его поступлений в текущем году. На втором месте с долей 11,1 процента оказались акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, на третьем с долей 8,9 процента – доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на четвертом с долей 4,5 процента — единый сельскохозяйственный налог.

Примечательно, что арендные платежи за землю, в отличие от поступлений с продаж, заметно выросли. Так, поступления от арендной платы за участки, государственная собственность на которые не разграничена, в первой половине текущего года составили 11,8 миллиона рублей, прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 67,9 процента, или 4,77 миллиона рублей. Правда, кассовый план отчетного периода не был выполнен, казна недосчиталась 958,1 тысячи рублей, которые были заложены в плане.

ИА «Орелград»