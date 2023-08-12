В Мценске отдых молодежи проверят рейдами

Власти райцентра сформулировали курс по молодежной политике.

Администрация Мценска утвердила в новой редакции муниципальную программу «Молодежная политика». Она сменит аналогичную программу, действие которой заканчивается в текущем году. Новая версия документа будет действовать в период с 2024 по 2026 годы. Общий объем ее финансирования составит 6,1 миллиона рублей, из которых почти 4,5 миллиона рублей город вложит из собственной казны. Оставшиеся 1,6 миллиона рублей райцентр планирует получить из федерального и областного бюджетов.

Список мероприятий расписан на три года вперед с адресным финансированием. Например, местные власти поставили задачу по «обеспечению массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала». В числе прочего по данному направлению будет финансироваться поддержка добровольческих и волонтерских инициатив местных жителей.

Большое внимание будет уделено антинаркотической работе. Цель этой подпрограммы выглядит так: «Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками, их незаконного оборота в молодежной среде». Тут предусмотрена, прежде всего, организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, особенно с молодежью, по антинаркотической пропаганде. Запланировано проведение круглых столов, тематических бесед, встреч с врачами-наркологами и социальными педагогами, антинаркотических и антиалкогольных презентаций, участие в выездной акции «Автобус в будущее».

В летних оздоровительных лагерях будет организовано проведение социально-психологических тренингов по формированию и позитивного поведения. В целях предупреждения правонарушений в сфере немедицинского потребления наркотиков предусмотрено проведение рейдов по местам досуга и отдыха молодежи. Проводиться такие рейды будут круглый год, по два раза в месяц. А на летнее время запланированы рейдовые мероприятия по выявлению мест незаконных посевов наркосодержащих растений на территории города.

ИА «Орелград»