Благотворители внесли в ливенскую казну 3,6 миллиона

Власти Ливенского района сообщили, как были потрачены пожертвования.

В первом полугодии 2023 года в Ливенском районе безвозмездные поступления из других бюджетов сложились в объеме 294,6 миллиона рублей, с ростом к аналогичному уровню 2022 года на 59,887 миллиона рублей, или на 25,5 процента. Такие данные местные власти приводят в отчете об исполнении бюджета. Так, в первой половине текущего года район получил 24,557 миллиона рублей дотаций (91,7 процента от плана года), 13,552 миллиона рублей субсидий (26,8 процента), 233,96 миллиона рублей субвенций (72,7 процента) и 22,52 миллиона рублей иных межбюджетных трансфертов (48 процентов от плана года).

Отметим, что так называемых прочих безвозмездных поступлений за первое полугодие поступило на общую сумму 3,666 миллиона рублей. В частности, поступили добровольные пожертвования по следующим направлениям: обустройство зоны отдыха в селе Никольское – 3,4 миллиона рублей, благоустройство и ремонт братских захоронений – 238,71 тысячи рублей, благотворительная помощь за сохранение документов по личному составу — 27,56 тысячи рублей. В роли благотворителей выступили местные предприятия, в том числе «СельхозИнвест», «Сосновка», «Заря», «Речица», «ЛивныСахар», «Завод погружных насосов», «Агронова-Ливны», «Агролидер», «Авангард-Агро-Орел», «Племенной завод «Сергиевский», «Племенной завод им. А.С. Георгиевского», Ливенское РАЙПО, колхоз «50 лет Октября» и ЗАО «Орловское».

Напомним, что в июле администрация города Ливны утвердила порядок зачисления безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, в бюджет города и их расходования. Новые правила гласят, что деньги могут поступать в казну в виде благотворительных взносов (без указания конкретной цели платежа) и целевых пожертвований (с указанием конкретной цели или комплекса мероприятий). Добровольные пожертвования разрешено тратить только на «финансирование мероприятий по решению вопросов местного значения, определенных уставом города Ливны» — они направляются на конкретные цели, указанные в платежно-расчетном документе.

ИА «Орелград»