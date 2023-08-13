Малоархангельск не дождется новой дороги в 2024 году

Областные власти сдвинули сроки строительства трассы под Орлом.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства Орловской области от 24 декабря 2021 года № 807 «О принятии решения о подготовке и реализации в 2021-2024 годах бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета в объекты капитального строительства государственной собственности Орловской области». В наименовании документа слова «в 2021-2024 годах» губернатор постановил заменить словами «в 2021-2027 годах». Иными словами, действие документа продлено на три года.

Поясним, что постановлением правительства изначально было запланировано строительство и реконструкция семи автодорог за бюджетный счет. По объектам сроки завершения работ были намечены на 2024 год. Однако губернатор сдвинул на 2027 год завершение работ по объекту «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Обход н.п. Малоархангельск» в Малоархангельском районе Орловской области». В инвестиционном списке он значится под номером 6.

Изначально по данному объекту на 2020-2022 годы было запланировано изготовление проектно-сметной документации, а на 2023-2024 годы – строительство самой дороги. Из новой версии постановления правительства следует, что проектно-сметная документация должна быть изготовлена в 2023 году. На 2024 и 2025 годы по данному объекту вообще ничего не запланировано, и лишь в 2026 году должно начаться строительство трассы со сроком завершения в 2027 году.

При этом заметно изменились основные параметры проекта. Так, предполагалось строительство дороги протяженностью 5,8 километра, но теперь протяженность выросла до 8,26 километра. Общий объем финансирования данного проекта увеличился с прежних 1,38 миллиарда рублей до 2,39 миллиарда. Кстати, расходы областного бюджета составят всего 21,7 миллиона рублей – региональная казна должна оплатить разработку проектно-сметной документации. А практически все затраты по проведению работ будут отнесены на счет федерального бюджета.

Добавим, что постановление правительства также предусматривает вложение средств областного бюджета в следующие объекты капитального строительства государственной собственности Орловской области: «Реконструкция автодороги общего пользования регионального значения Змиевка – Глазуновка – Тросна в Свердловском и Глазуновском районах»; «Реконструкция автодороги Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое в Глазуновском и Малоархангельском районах»; «Реконструкция автодороги Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое в Малоархангельском районеи»; «Реконструкция автодороги Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое в Колпнянском районе»; «Реконструкция автодороги Колпна – Моховое – граница Курской области в Колпнянском районе»; «Строительство автодороги общего пользования регионального значения «Обход н.п. Колпна» в Колпнянском районе».

ИА «Орелград»