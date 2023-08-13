Орловцам напомнили о праве заменить набор услуг на деньги

Способ получения льготного набора социальных услуг можно изменить.

Отделение Социального фонда России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что федеральные льготники имеют право изменить способ получения набора социальных услуг (НСУ). Для этого им необходимо успеть в срок до 1 октября 2023 года подать соответствующее заявление. Они могут выбрать: получать набор указанных услуг в натуральной форме или заменить их на денежный эквивалент. Впрочем, подать заявление надо в том случае, если право на НСУ возникло впервые или если гражданин хочет изменить способ получения услуг.

«Если решение осталось прежним, то у гражданина нет необходимости каждый год подавать заявление в ОСФР, — говорят специалисты Фонда. — Ранее поданное заявление будет действовать, пока льготник не изменит свое выбор. В том случае, когда право на получение НСУ у гражданина возникло впервые, и он решит получать набор соцуслуг в следующем году в денежном выражении или захочет изменить способ получения льгот, ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Отделение Социального фонда в срок до 1 октября текущего года».

Для этого можно лично обратиться в клиентские службы Социального фонда по Орловской области. Но можно сделать это и не выходя из дома, при помощи дистанционных сервисов. Например, заявление об отказе от получения НСУ или его восстановлении можно подать в личном кабинете на портале Госуслуг. Кстати, согласно официальной статистике, в Орловской области получателями набора социальных услуг являются свыше 185 тысяч человек.

ИА «Орелград»