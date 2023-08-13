Деньги у орловцев стали воровать через фишинговые сайты

Сразу два ведомства предупредили о новом виде мошенничества.

Отделение Банка России по Орловской области предупредило жителей региона о том, что мошенники стали воровать деньги компаний через фишинговые сайты. Сообщение затем продублировала областная антимонопольная служба. В этом ведомстве пояснили, что уже довольно долго Орловское УФАС России и реготделение Банка России взаимодействуют в рамках «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Орловской области. Одним из направления сотрудничества является противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке. Кроме того, принимаются совместные меры для защиты прав потребителей финансовых услуг. Что касается новых действий аферистов, то они представляют угрозу.

«Суть схемы такова: злоумышленники создают сайты, которые имитируют ресурсы государственных ведомств и популярных справочно-правовых систем, — говорится в ведомственном сообщении, опубликованном антимонопольной службой. — При этом они используют методики продвижения поддельных сайтов таким образом, что поисковые системы в числе первых предлагают пользователям именно фишинговые ресурсы. На них киберпреступники размещают зараженные вирусами шаблоны документов, которые часто ищут в интернете секретари, бухгалтеры или сотрудники, занимающиеся финансовой, налоговой и другой отчетностью».

Эти документы – вредоносны. Если скачать их на рабочий компьютер, то вирус запускает программу удаленного доступа. Аферисты дистанционно получают доступ к чужому компьютеру, что позволяет им изменять в договорах с подрядчиками и поставщиками банковские реквизиты получателя средств. Понятное дело, что они вносят в договоры свои реквизиты. Выявить вирусное программное обеспечение удается не сразу. Пользуются аферисты и другим способом: в некоторых случаях блокируется доступ к рабочим компьютерам, а за разблокировку они вымогают деньги.

«Установите на своих устройствах антивирус и не забывайте регулярно его обновлять. Кроме того, рекомендуется настроить запрет на запуск и установку вспомогательных компьютерных программ для удаленного доступа. Обращайте внимание на маркировку сайтов: официальные ресурсы государственных органов в популярных поисковых системах отмечены синим кружком с галочкой. Обращайте внимание на адрес веб-ресурса – поддельный может отличаться от официального всего лишь одной буквой», – советует начальник отдела безопасности орловского отделения Банка России Михаил Прудников.

ИА «Орелград»