Орловца наказали за демонстрацию экстремистской символики

Нарушителю законодательства выписали административный штраф.

Как сообщает пресс-служба Малоархангельского районного суда Орловской области, административное наказание назначено местному жителю за размещение материалов, публично демонстрирующих символику экстремистской организации в социальной сети «Вконтакте». Дело об административном правонарушении на мужчину завели по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, В суде пояснили, что он на личной странице в соцсети, доступ к которой для других пользователей не ограничен, используя свой сотовый телефон, разместил в разделе «Фото» графические изображения.

Эти изображения, как установил суд, содержали в себе символику международного экстремистского движения, деятельность которого на территории Российской Федерации запрещена решением Верховного суда. Тем самым житель Малоархангельского района нарушил нормы статьи 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Суд установил, что в действиях гражданина имеется состав административного правонарушения, но его действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

«Постановлением районного суда житель Малоархангельского района признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено предусмотренное санкцией части 1 статьи 20.3 КоАП РФ административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, — сообщает пресс-служба Малоархангельского районного суда. — Судебный акт не вступил в законную силу».

В постановлении суда сказано, что экстремистская графика была выявлена в ходе проведения мониторинга информации в интернете сотрудниками полиции. Это была символика признанной в РФ экстремистской организации «А.У.Е.». В судебном заседании гражданин вину в совершении административного правонарушения не признал. Он подтвердил, что еще в 2020 году на персональной странице «ВКонтакте» опубликовал спорные изображения, но пояснил, что последний раз пользовался данной страницей сайта в 2021 году, после чего «утратил к ней доступ и не имел возможности удалить ранее опубликованные изображения».

ИА «Орелград»