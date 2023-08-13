Убыль населения в Орле оказалась выше среднеобластной

В Орловской области демографическая ситуация не улучшается.

Как сообщает Орелстат, демографическая ситуация в Орловской области в январе-мае 2023 года, как и в предыдущие периоды времени, вновь характеризовалась продолжающейся естественной убылью населения. Определяющим фактором процесса депопуляции остается превышение числа умерших над числом родившихся. В целом по области за 5 месяцев 2023 года число умерших превысило число новорожденных в 2,5 раза. Всего умерло 4772 человека, а родилось 1904. Для сравнения, годом ранее показатели составляли 5808 и 2010 человек соответственно.

Таким образом, естественная убыль населения в текущем году за отчетный период времени составила 2868 человек – таков разрыв между количеством умерших и родившихся. Годом ранее она составляла 3798 человек, но стоит учесть, что в 2022 году все еще свирепствовала пандемия новой коронавирусной инфекции. По подсчетам статистиков, с начала этого года в областном центре родилось 719 человек и умерло 1845 человек. Таким образом, число умерших превысило число родившихся в 2,6 раза, то есть естественная убыль населения в городе Орле оказалась выше среднеобластной.

Отметим, что информация о естественном движении населения Орловской области формируется на основе данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Стоит также сказать, что в регионе значительно сократилась младенческая смертность. В этом году, к сожалению, скончалось восемь младенцев, не доживших и до одного года. Однако годом ранее этот печальный список включал 14 детей. Таким образом, снижение показателя младенческой смертности составило около 40 процентов.

ИА «Орелград»