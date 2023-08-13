Ливенская молодежь побила неожиданный рекорд

Вопросы молодежной политики и ее достижения обсудили в мэрии райцентра.

Как сообщает администрация города Ливны, на рабочем совещании в мэрии начальник управления культуры, молодежной политики и спорта Максим Анисимов доложил о текущих итогах реализации молодежной политики. В частности, он рассказал, что в городе успешно действуют молодежные общественные организации различного направления деятельности. А 2022 году даже был зафиксирован рекорд их успешности: сразу четыре общественные организации стали победителями второго конкурса Фонда президентских грантов, а общая стоимость проектов-победителей превышает 13 миллионов рублей.

По данным докладчика, по состоянию на 1 августа 2023 в городе Ливны проживало 4699 детей в возрасте до 6 лет, 5583 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет, а также 5642 молодых человека в возрасте от 18 до 29 лет. Работают чиновники с ними при помощи сетевых информационных ресурсов. Основным является группа в социальной сети «ВКонтакте», в которой, по словам окладчика, насчитывается 11 412 подписчиков, еженедельно публикуется не менее 10 информационных постов с охватом от 500 до 5000 просмотров пользователями.

«Молодежная политика в городе строится в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Ливны Орловской области», — сообщил также Максим Анисимов. — В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2022 году свидетельства о праве получения социальных выплат на приобретение (строительство) жилья были выданы четырем молодым семьям, одна из которых многодетная. На очереди в настоящее время состоит 17 молодых семей. В 2023 году сертификаты вручены четырем молодым семьям».

Кроме того, помощь оказывается в рамках подпрограммы «Содействие занятости молодежи города Ливны». В 2022 году, например, власти помогли с трудоустройством 181 местному подростку, а в 2023 году трудоустроено уже 157 юношей и девушек. Докладчик также отметил, что в Ливнах развито волонтерское движение. Неравнодушная молодежь активно участвует в общественной и культурной жизни города, в оказании помощи семьям участников СВО, в сборе и формировании гуманитарной помощи, доставке продуктовых наборов, посадке деревьев в рамках акции «Сад памяти».

ИА «Орелград»