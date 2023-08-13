В Орле стартовал пилотный проект «Мобильная УИК».

Жителей Орловской области адресно информируют о предстоящих выборах.

Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, в регионе стартовал пилотный проект адресного информирования граждан о выборах – «Мобильная УИК». Ранее облизбирком принял решение о запуске такого проекта, который реализуется в преддверии выборов губернатора и дополнительных выборов депутатов местного уровня. Напомним, голосование назначено на 8, 9 и 10 сентября 2023 года. В рамках нового проекта члены участковых избирательных комиссий Орловского муниципального округа и города Мценска приступили к обходу территорий избирательных участков.

«Обходчики со смартфонами в руках рассказывают избирателям о сроках проведения выборов, местонахождении и времени работы участковых избирательных комиссий, разъясняют права, которыми могут воспользоваться избиратели, для того, чтобы с максимальным удобством избиратели могли реализовать свое активное избирательное право, — пояснили в Избирательной комиссии Орловской области. — Важнейшая задача, которая решается в рамках проекта – уточнение списков избирателей при непосредственном общении организаторов выборов с избирателями».

В ведомстве добавили, что информирование и уточнение списков избирателей входят в полномочия участковых избирательных комиссий. Работа это непростая и кропотливая. В этом году для ее проведения впервые используется специально разработанное мобильное приложение. В облизбиркоме рассказали, что оно «позволяет повысить качество информирования избирателей, а также оперативность и удобство работы самих членов участковых избирательных комиссий».

Добавим, что в первый же день реализации проекта члены участковых избирательных комиссий обошли более 3800 квартир и домовладений. Напомним, что ранее Избирательная комиссия Орловской области установила численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 июля 2023 года. По данным ГАС «Выборы», она составила 601 078 человек. Самая высокая численность избирателей зафиксирована в городе Орле – 242 270 человек, самая низкая в Корсаковском районе – 3260 человек.

ИА «Орелград»