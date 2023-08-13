Во Мценске систему образования решили сделать эффективной

Для местных властей и педагогов задачи поставлены на три года вперед.

Администрации города Мценска утвердила в новой редакции программу развития муниципальной системы образования. Ее действие рассчитано на 2023-2025 годы. В рамках программы планируется создание в системе дошкольного, начального, среднего и общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. Документ также призван обеспечить развитие системы дополнительного образования детей и молодежи, выявления и поддержки одаренных детей, создать условия для комплексного развития и жизни детей.

В частности, в ближайшие три года доля дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям в части учебно-воспитательной базы, не должна опускаться ниже отметки в 70 процентов, доля школ – не ниже 91 процента, учреждений дополнительного образования – не ниже 60 процентов. 100-процентной должна быть доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования не должен опускаться ниже 89 процентов. Кроме того, не менее 25 процентов мценских детей в возрасте от 5 до 18 лет должны обладать правом на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования.

Также программа предусматривает создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков с последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития. Глобально же муниципальные власти ставят задачи предупреждения потерь и увеличения человеческого капитала города, региона и страны. Для решения данной задачи в Мценске разработали подпрограммы: «Обеспечение муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении города Мценска «ППМС-Центр»» и «Поддержка классного руководства в общеобразовательных организациях города Мценска».

Отдельным пунктом в программе значится организация здорового, качественного сбалансированного питания учащихся общеобразовательных учреждений. Интересно, что власти планируют повышать компетентность родителей вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет. Решать эту задачу в городе собираются путем предоставления родителям услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Предусмотрено и внедрение новой системы моральной и материальной поддержки педагогических работников, которая «позволит им непрерывно повышать свои профессиональные компетенции и мастерства».

ИА «Орелград»