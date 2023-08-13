Орловцам указали на ошибке при работе с кассами

Список типичных ошибок опубликовала налоговая служба региона.

Управление ФНС России по Орловской области опубликовало любопытный рейтинг. Речь идет о наиболее типичных ошибках, которые допускают налогоплательщики региона при осуществлении расчетов. Так, в список включены: неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) при безналичном расчете за товар или услугу; невыдача чека покупателю; несоответствие в выданном чеке адреса осуществления расчетов адресу регистрации ККТ; отсутствие в чеке данных (фамилии) лица, осуществившего расчет.

Замыкает рейтинг такая ошибка, как «указание в чеке неверных реквизитов при оплате товара банковской картой: в поле «форма расчета» указано «наличными» вместо «безналичными». Напомним, что в России действует Федеральный закон, согласно которому контрольно-кассовая техника, включенная в реестр ККТ, применяется в обязательном порядке, за небольшим исключением, всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов.

В Управлении ФНС России по Орловской области подчеркнули, что его специалистами на постоянной основе проверяется соблюдение законодательства о применении ККТ, мероприятия проводятся в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Кроме того, в рамках проведения отраслевого проекта «Рынки» наибольшее внимание уделяется хозяйствующим субъектам на ярмарках области и отведенных на их территориях торговых местах, а также поступившим в налоговый орган обращениям граждан в отношении недобросовестных продавцов», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Орловской области по состоянию на 1 июня 2023 года в рамках реализации отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках и ярмарках количество выданных чеков составило порядка 1,6 миллиона экземпляров. При этом общая сумма денежных средств по чекам составила 940,7 миллиона рублей. Наибольшая покупательская способность на тот момент была отмечена в Орле, а также Ливенском и Мценском районах. Всего на территории региона функционирует 50 ярмарок и организованных мест торговли.

ИА «Орелград»