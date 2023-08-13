Простые орловцы на 65 процентов наполнили окружную казну

Представлен отчет об исполнении бюджета Орловского муниципального округа.

Финансовое управление администрации Орловского муниципального округа составило отчет об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2023 года. Документ был утвержден главой администрации и передан в Орловский окружной Совет народных депутатов. Из него следует, что доходы бюджета округа за отчетный период времени сложились в сумме 1,117 миллиарда рублей, или 49 процентов к годовому плану. Из них налоговые доходы были исполнены на 44,1 процента, неналоговые доходы — на 98,7 процента, безвозмездные поступления — на 47,6 процента.

Отметим, что в структуре поступлений доходной части бюджета муниципального округа налоговые сборы составили всего 25,1 процента, или 280,954 миллиона рублей, неналоговые доходы — 9,4 процента, или 104,622 миллиона. Большую часть составили безвозмездные поступления — 65,5 процента, или 731,553 миллиона рублей. Обращает на себя внимание и весомый вклад простых граждан в наполнение местной казны.

Основным налоговым источником доходов бюджета муниципального округа, принесшим 65,3 процента таких поступлений, стал налог на доходы физических лиц. Поступления по нему за первую половину 2023 года сложились в сумме 183,349 миллиона рублей, что составляет 43,9 процента к годовому плану. Для сравнения, налоги на совокупный доход обеспечили лишь 7,5 процента объема собственных доходов.

Добавим, что поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составили 10,9 миллиона рублей, по единому сельскохозяйственному налогу – 5,076 миллиона рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, — 13,1 миллиона рублей. Причем патенты уже принесли в казну на 40,4 процента больше средств, чем планировалось получить по итогам всего года.

ИА «Орелград»