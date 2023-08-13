Орловцы получат 330 тысяч налоговых уведомлений

«Письма счастья» теперь можно получить и через портал Госуслуг.

Управление ФНС России по Орловской области проинформировало жителей региона о том, что уже в сентябре стартует массовая рассылка налоговых уведомлений. По данным ведомства, в целом планируется направить местным налогоплательщикам более 330 тысяч уведомлений об исчисленных суммах имущественных налогов за 2022 год, причем 53,2 процента из них будут выгружены в личные кабинеты в электронном виде. Впрочем, имеются и другие способы, причем совсем недавно их спектр был расширен.

«Обращаем внимание, что с 1 июля 2023 года у физических лиц появилась возможность получения налоговых уведомлений в электронной форме для уплаты имущественных налогов и НДФЛ, а также требований об уплате задолженности по налогам через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), — сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. — Для этого следует направить уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через ЕПГУ».

Как объясняют специалисты, затем на основании такого уведомления налоговый орган сам разместит в личном кабинете пользователя ЕПГУ адресованные ему уведомления и требования об уплате задолженности. Удобство заключается и в том, что через портал Госуслуг можно оплатить присланные документы в режиме онлайн. При этом, как отмечают налоговики, уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте.

«Воспользоваться правом на получение налоговых документов через ЕПГУ можно в любой момент вне зависимости от наличия доступа к личному кабинету налогоплательщика, — продолжают в областной налоговой службе. — Такой возможностью воспользовались уже более 400 орловчан. Для прекращения получения документов от налоговых органов через данный личный кабинет гражданин вправе направить через ЕПГУ соответствующее уведомление».

Стоит также сказать, что налоговое уведомление может быть направлено по обычной почте заказным письмом. Желающие могут получить его лично налоговом органе или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Но для этого надо подать соответствующее заявление о выдаче налогового уведомления.

ИА «Орелград»