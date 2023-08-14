13 тысяч тружеников сельского хозяйства получают повышенную пенсию

14.8.2023 | 16:52 Новости, Общество

Поддержка оказывается неработающим гражданам, уточняет СФР по Орловской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

На сельскую доплату в размере 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности могут претендовать люди, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Надбавка составляет 1891 рубль 83 копейки. Она назначается в момент оформления пенсии и не требует сбора дополнительных справок, если гражданин проживает в сельской местности. С 2022 года доплата сохраняется, когда получатель переехал в город, уточнили в СФР по Орловской области. В 2023 году повышенная пенсия приходит 13136 гражданам.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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