Соцопрос по наркотикам проведут в Орловской области

Интервьюеры выяснят отношение орловцев к проблемам наркомании.

В Орловской области объявлен тендер на оказание услуг по организации мониторинга и проведение социологических исследований по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками среди различных групп населения, прежде всего молодежи. Выбор исполнителя проводит Орловский областной центр молодежи «Полет». Услуги будут оплачены – цена контракта составит 100 тысяч рублей. Цель исследования: получение достоверных сведений об уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов в Орловской области.

Предмет исследования: отношение населения Орловской области к проблемам наркотизации общества. Словом, организаторы собираются методом социологического опроса измерить уровень наркотизации орловского общества, а также оценить значимость проблемы немедицинского потребления наркотиков в списке социальных проблем среди населения каждого отдельно взятого муниципального образования – городского и муниципального округа или муниципального района.

Также планируется проведение анализа ценностных установок населения, выявление степени наркотизации различных возрастных групп населения, особенно уровня распространения наркомании среди молодежи, определение наиболее распространенных на территории региона наркотиков, выявление степени их доступности и наиболее популярных мест и способов распространения, выявление причин распространения немедицинского потребления наркотиков и мотив среди различных групп населения.

Кроме того, соцопрос должен выявить основные механизмы приобщения орловцев к немедицинскому потреблению наркотиков. Контрактом будет предусмотрено и проведение анализа «социокультурных факторов, как способствующих, так и препятствующих возникновению и развитию наркотической зависимости». Анкетирование должно проводиться людьми, имеющими опыт проведения социологических опросов. Опрошено должно быть не менее 0,1 процента населения Орловской области в возрасте от 14 до 60 лет.

В плане-графике опроса населения должны быть отражены не менее одной общеобразовательной организации в каждом исследуемом муниципальном образовании, а также не менее одного вуза и ссуза, если таковые имеются в городе. По результатам проведения социологического исследования должен быть подготовлен аналитический отчет с приложением линейного распределения ответов респондентов (в абсолютных числах и процентах) на все вопросы анкеты, с обязательным указанием точного количества опрошенных.

ИА «Орелград»