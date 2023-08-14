Орловской молодежи запретили нецелевое использование грантов

Названы условия реализации некоторых проектов в Орловской области.

Правительство Орловской области объявило о старте очередного конкурса молодежных проектов. Он проводится в рамках государственной программы «Молодежь Орловщины». Организация поручена департаменту внутренней политики и развития местного самоуправления и БУОО ООЦМ «Полет». Конкурс проводится в целях вовлечения молодежи в общественно-значимую деятельность и повышения ее социальной активности, профилактики негативных проявлений в молодежной среде. Участие в нем могут принять проекты, подготовленные по следующим направлениям: «Развитие волонтерства и добровольчества», «Профилактика деструктивного поведения среди молодежи», «Популяризация здорового образа жизни в молодежной среде» и «Развитие творчества и молодежные медиа».

Срок проведения конкурса: август – сентябрь 2023 года. Победителям выделяется грант в размере 125 тысяч рублей, из которых 108 750 рублей – сумма, выделенная на реализацию молодежного проекта, и 16 250 рублей (13 процентов) – сумма налога. Победители обязаны использовать полученный грант только на реализацию молодежного проекта. В срок до 1 декабря 2024 года они должны будут представить организаторам содержательный отчет в произвольной форме об итогах реализации своего молодежного проекта, с указанием достигнутых качественных и количественных результатов, приложением фото- и видеоматериалов, указанием ссылок о проекте в интернете.

В случае выявления нецелевого использования гранта или недостижения ожидаемых результатов молодежного проекта, чиновники в течение 10 рабочих дней направят грантополучателю требование о возврате полученного гранта в областной бюджет в объеме выявленных нарушений. Если же грант не будет возвращен, то чиновники вправе взыскать его в судебном порядке. Отметим, что основными задачами конкурса являются поощрение молодых людей, принимающих активное участие в общественной жизни и умеющих управлять социальными проектами, а также распространение информации о молодежных проектах в Орловской области.

К участию принимаются молодежные проекты граждан РФ, проживающих на территории Орловской области, в возрасте от 18 до 35 лет. Конкурс признают несостоявшимся, если поступит менее трех заявок или менее трех заявок будет допущено к участию. Для оценки молодежных проектов создается конкурсная комиссия из чиновников, представителей бюджетных учреждений, общественных организаций и Молодежного правительства Орловской области.

ИА «Орелград»