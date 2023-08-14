На Орловщине стартует выдача разрешений на добычу американской норки

14.8.2023 | 16:06 Новости, Общество

И других пушных животных.

Фото управления эконадзора и природопользования

Управление эконадзора и природопользования Орловской области информирует, что прием заявлений на выдачу разрешений на добычу ресурсов в общедоступные угодья начнется с 21 августа. Необходимы охотбилет единого федерального образца и оплата госпошлины – 650 рублей. Охотники могут подать заявление через МФЦ или портал «Госуслуги», также в управление (г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, дом 16, каб. 17, тел: 45- 89- 57). Чиновники отмечают, что разрешение выдается в эконадзоре по указанному адресу, в отдельных случаях – почтовым отправлением.

С 15 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года разрешена охота на зайца-русака, лисицу, енотовидную собаку;

с 15 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года — на хоря лесного, куницу, норку американскую, белку.

С 1 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года — на бобра.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования