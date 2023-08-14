На Орловщине стартует выдача разрешений на добычу американской норки

И других пушных животных.

Управление эконадзора и природопользования Орловской области информирует, что прием заявлений на выдачу разрешений на добычу ресурсов в общедоступные угодья начнется с 21 августа. Необходимы охотбилет единого федерального образца и оплата госпошлины – 650 рублей. Охотники могут подать заявление через МФЦ или портал «Госуслуги», также в управление (г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, дом 16, каб. 17, тел: 45- 89- 57). Чиновники отмечают, что разрешение выдается в эконадзоре по указанному адресу, в отдельных случаях – почтовым отправлением.

С 15 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года разрешена охота на зайца-русака, лисицу, енотовидную собаку;

с 15 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года — на хоря лесного, куницу, норку американскую, белку.

С 1 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года — на бобра.

ИА «Орелград»