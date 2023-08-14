Вспышку АЧС зарегистрировали под Орлом

Областные власти уже приняли решение о введении карантина.

Указ об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области издал временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов. Решение принято на основании информации об итогах анализа патологического материала, поступившей от федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных», и представления регионального управления ветеринарии.

Инфицированными объектами по африканской чуме свиней признаны сразу несколько земельных участков площадью по 6 квадратных метров, расположенных вблизи села Гнилое Болото Алпеевского сельского поселения Сосковского района. Там введены ограничительные мероприятия, в частности, запрещено посещение указанных участков посторонними лицами. Исключение сделано для специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации инфицированных объектов.

Также утвержден план мероприятий по ликвидации инфицированных объектов африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни на Орловской области. Так, Сосковскому центру ветеринарии поручено собрать полную информацию о количестве всех имеющихся свиней в хозяйствах всех форм собственности на территории и направить ее в областное управление ветеринарии. Также запланировано проведение отбора проб от имеющихся свиней в хозяйствах всех форм собственности.

Главе Сосковского района рекомендовано на период действия карантина обеспечить работу по пресечению неправомерной реализации живых животных и животноводческой продукции на розничных рынках, ярмарках, в том числе на ярмарках выходного дня, в иных местах скопления граждан. Департаменту надзорной и контрольной деятельности Орловской области на период действия карантина поручено обеспечить принятие решения о регулировании численности дикого кабана на территории охотничьих угодий и иных территорий, прилегающих к территориям инфицированных объектов в радиусе 30 км.

При этом будет разрешено добывать до 100 процентов особей повстречавшегося охотникам дикого кабана. Биоматериал должен доставляться в лабораторию для выявления возможной циркуляции вируса АЧС от добытых особей диких кабанов. Также принято решение об обследовании охотничьих угодий и иных территорий в радиусе 30 км для выявления захоронений павших свиней в природной среде, а также случаев падежа диких кабанов.

ИА «Орелград»