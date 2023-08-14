Орел возьмет в долг еще треть миллиарда

Выбор кредитной организации займет почти месяц.

Администрация города Орла объявила тендер на оказание услуги по предоставлению кредитных ресурсов. Заемные деньги властям областного центра, по печальной традиции, понадобились на погашение муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета. Согласно конкурсной документации, одолжить деньги планируется в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 315 миллионов рублей на срок до 365 дней. Под возобновляемой кредитной линией понимается неоднократное предоставление исполнителем администрации Орла кредитов в пределах свободного остатка лимита выдачи в течение срока, установленного контрактом.

Зачисление денежных средств по первому траншу на счет мэрии должно быть произведено не позднее 31 октября 2023 года. А очередного коммерческого кредитора городские власти выберут себе в начале сентября. Прием заявок уже стартовал. Отметим, что максимальная цена контракта составляет 29,925 миллиона рублей. Иными словами, в такую сумму мэрии обойдется уплата процентов по кредиту в случае, если лимит будет выбран полностью. Для определения максимального значения цены контракта использовался метод сопоставимых рыночных цен.

В ходе анализа рынка от кредитных организаций поступило три коммерческих предложения – под ставки 9,5, 12,5 и 9,8 процента годовых. В результате мэрия решила остановиться на минимально возможной ставке, то есть кредит планируется взять под 9,5 процента годовых (плавающая ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, которая на момент объявления тендера составляла 8,5 процента, плюс надбавка в один процент).

Согласно официальным данным, по состоянию на 1 августа 2023 года муниципальный долг города Орла составляет 2,82 миллиарда рублей. При этом доля коммерческих кредитов, выданных областному центру банками, на отчетную дату — 0. Дело в том, что дорогие банковские кредиты были замещены более дешевыми бюджетными ссудами. Деньги на это были выделены из федерального бюджета Орловской области, а уже она в лице департамента финансов прокредитовала Орел. Это позволило погасить банковские займы, но обязательства перед департаментом финансов региона остались. Однако областной столице по-прежнему катастрофически не хватает средств на исполнение обязательств. Вероятно, поэтому было решено вновь прибегнуть к практике привлечения коммерческих кредитов.

ИА «Орелград»