Орловец отдал почти 380 тысяч после обязательных работ

Труд заставил задуматься нерадивого родителя о погашении долга по алиментам.

В Орловской области назначенное орловцу административное наказание побудило его погасить крупную задолженность по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФССП России. Речь идет о жителе Залегощенского района, в отношении которого на исполнении в межрайонном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство. Ранее суд вынес решение о взыскании с данного гражданина алиментов в размере одного прожиточного минимума ежемесячно в пользу его несовершеннолетнего сына. Однако родитель исполнять это решение явно не спешил.

«Мужчина игнорировал свои родительские обязанности, официально нигде не работал, в связи с чем сумма задолженности по алиментам превысила 380 тысяч рублей, — рассказали в Управлении ФССП России по Орловской области. — В ходе исполнительных действий должник был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)».

Сообщается, что суд назначил должнику наказание в виде 20 часов обязательных работ, которое он отбыл в полном объеме. Вероятно, это заставило мужчину задуматься о том, что в следующий раз наказание может оказаться и более суровым. Напомним, что за долги по алиментам и злостное уклонение от их уплаты могут обернуться реальным лишением свободы. Как бы то ни было, но и мера в виде обязательных работ серьезно повлияла на должника. Он погасил всю сумму задолженности по алиментам, то есть заплатил указанные свыше 380 тысяч рублей, а также трудоустроился. Взыскание текущих платежей находится на контроле судебного пристава, подчеркнули в УФССП.

ИА «Орелград»