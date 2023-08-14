В модернизацию коммуналки вложат почти миллиард рублей

Областные власти актуализировали целевую программу.

Правительство Орловской области внесло изменения в региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы». Кстати, она была принята лишь в феврале этого года, но уже потребовала актуализации. В новой редакции, в частности, изложены объемы финансового обеспечения. Источником финансирования региональной программы являются средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» — в пределах утвержденного для Орловской области лимита предоставления финансовой поддержки.

Кроме того, в порядке долевого финансирования привлекаются средства областного и муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию региональной программы, теперь составляет 903,495 миллиона рублей. Из них в 2023 году планируется выделить и освоить 208,509 миллиона рублей, в 2024 году – 694,986 миллиона рублей. Объемы финансирования на 2025-2027 годы пока являются нулевыми. Отметим, что из указанной выше суммы из федерального бюджета регион планирует получить 685,1 миллиона рублей, в том числе 158,1 миллиона рублей уже в этом году

За счет средств областного бюджета будут профинансированы работы на 67,757 миллиона рублей, за счет средств местных бюджетов – на 52,4 миллиона. Из внебюджетных источников, то есть за счет коммунальных компаний, должно поступить еще 98,236 миллиона рублей. По направлению «Водоснабжение» объем финансирования составит 313,77 миллиона рублей. В данном случае планируется капитальный ремонт обветшавших водоводов на территории муниципальных районов, а также строительство нескольких объектов, в том числе капитальное строительство водопроводных сетей и водозаборного узла в селе Успенское Ливенского района и строительство водовода в Орле от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина.

По направлению «Теплоснабжение» планируется освоить 580,744 миллиона рублей. Этих средств должно хватить на ремонт и строительство 24,7 километров тепловых сетей, а также на реконструкцию технически и морально устаревших котельных. Программа также предусматривает строительство блочно-модульной котельной в поселке Становой Колодезь Орловского муниципального округа и строительство котельной Силикатной в Орле.

ИА «Орелград»