Строительство кампуса начнут с закладки «капсулы времени»

Церемония на площадке строительства Межвузовского кампуса назначена на 5 сентября.

В Орле на 5 сентября запланирована торжественная церемония закладки памятной капсулы на площадке строительства Межвузовского кампуса, будущего студенческого городка. Об этом сообщили в Орловском госуниверситете имени Тургенева. В вузе также пояснили, что тендер выиграла московская компания ООО «Смарт менеджмент», входящая в группу компаний «Смарт». Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить студенческий кампус.

«Смарт менеджмент» — надежная и известная на рынке строительства компания, на счету которой проекты в 18 городах России и большое количество известных партнеров, — считают в ОГУ. — Часть предпроектных работ уже выполнена. Например, завершены геодезические изыскания».

Сдать объект в эксплуатацию планируется уже в сентябре 2026 года. На территории ОГУ должны появится учебно-лабораторный корпус, комплекс общежитий на 1,5 тысячи мест, котельная, футбольный стадион с искусственным газоном, спортивной инфраструктурой и трибунами на 500 мест. Стоимость проекта, по данным опорного вуза, составляет 9,7 миллиарда рублей, сообщается, что «подобных инвестиций в высшее образование на территории Орловской области не было никогда».

«Стоит обратить внимание на статус кампуса – «межвузовский»: мы открыты к сотрудничеству, готовы проводить совместные научные исследования и образовательные программы с другими университетами, — пояснил Александр Федотов, ректор ОГУ имени И.С. Тургенева. — Это будет некой «фишкой» нашего кампуса, и я очень надеюсь, что она будет реализована. Что касается лабораторий кампуса, их количество более чем внушительно: IT-лаборатории, медицина, агро- и биотехнологии, биофотоника, дизайн-центр микроэлектроники, медиацентр и многое другое».

По его словам, кампус будет представлять собой полноценный учебный городок для студентов, в котором каждый желающий сможет найти занятие по душе: заняться спортом, творчеством, посетить библиотеку и многое другое.

«С точки зрения университета, я могу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы наши студенты и преподаватели получили самый высокий уровень возможностей обучения и преподавания, в том числе и благодаря новейшему и дорогостоящему оборудованию», — говорит Александр Федотов.

ИА «Орелград»